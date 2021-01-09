09 января 2021, 11:58
Первый вице-губернатор ХМАО скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом
Первый заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Геннадий Бухтин скончался в одной из больниц Москвы. Ранее у 60-летнего чиновника был выявлен коронавирус COVID-19
Первый заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Геннадий Бухтин скончался в одной из больниц Москвы. Ранее у 60-летнего чиновника был выявлен коронавирус COVID-19.
В пресс-службе администрации ХМАО сообщили, что смерть первого вице-губернатора наступила в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
4 декабря 2020 года Геннадий Бухтин в тяжелом состоянии был доставлен спецрейсом в Москву на лечение. По данным портала znak.com, столичные медики диагностировали у вице-губернатора острую дыхательную недостаточность.