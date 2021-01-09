Мэр Амстердама предложила запретить продажу легких наркотиков туристам
Мэр Амстердама Фемке Халсема предложила запретить продажу легких наркотиков туристам из других стран. Инициативу градоначальницы уже поддержали в прокуратуре и полиции
Мэр Амстердама Фемке Халсема предложила запретить продажу легких наркотиков туристам из других стран. Инициативу градоначальницы уже поддержали в прокуратуре и полиции.
Фемке Халсема отметила, что за последние 20 лет количество кофешопов в Амстердаме сократилось с 283 до 166, но в целом спрос на легкие наркотики вырос. Этому способствуют «наркотуристы» из разных стран. По мнению мэра, многие иностранцы приезжают в Амстердам только ради свободного употребления легких наркотиков, сообщает голландское издание Nos.
Г-жа Халсема также отметила, что «наркотуристы» доставляют неудобства местным жителям.
«План [по запрещению продажи легких наркотиков туристам] не будет осуществлен завтра. Я думаю, что на это уйдет около года», - заявила мэр Амстердама, добавив, что этот вопрос нужно еще обсудить с владельцами кофешопов.