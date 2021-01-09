Медики выявили у коронавируса признаки хронического заболевания
Бельгийские и голландские медики обнаружили у коронавирусной инфекции COVID-19 признаки хронического заболевания. Специалисты выявили у переболевших в легкой форме людей симптомы, которые остаются у них в течение месяца
Бельгийские и голландские медики обнаружили у коронавирусной инфекции COVID-19 признаки хронического заболевания. Специалисты выявили у переболевших в легкой форме людей симптомы, которые остаются у них в течение месяца.
Переболевшие коронавирусом жалуются на мышечную слабость, нарушение сна, усталость и боли. Такие пациенты становятся зависимыми от медицинского ухода, как и лица с хроническими заболеваниями.
По результатам проведенного исследования ученые предложили считать коронавирус хроническим заболеванием, если у пациента симптомы сохраняются более 12 недель.
«Влияние COVID-19 на повседневную жизнь пациентов огромно и необходимо уделять больше внимания выявлению стратегий лечения для восстановления независимости пациентов», — заявили ученые.
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус также выразил обеспокоенность долгосрочными последствиями COVID-19 на организм.