09 января 2021, 09:08
На горнолыжном курорте в Норильске в результате схода лавины погибли два человека
В Норильске на горнолыжном курорте «Гора Отдельная» в результате схода снежной лавины погибли два человека - полуторагодовалый ребенок и его мать
Фото: ТАСС/Денис Кожевников
В Норильске на горнолыжном курорте «Гора Отдельная» в результате схода снежной лавины погибли два человека - полуторагодовалый ребенок и его мать.
Лавина накрыла гостевые домики, которые в сдавались в аренду. В одном из домов находилась семья с двумя детьми.
Позже спасатели обнаружили под снегом тела женщины и маленького ребенка. Также сообщается, что в больницу с тяжелыми травмами доставили 14-летнего подростка. Поиски главы семья продолжаются.
Следственный комитет по Красноярскому краю начал проверку в рамках статьи УК РФ об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.
Представители турбазы сообщили РБК, что снежной лавиной накрыло около 500-600 кв.м, а толщина снега составила в среднем 3 метра.