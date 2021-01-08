Росгвардия за год потратила 2,6 млрд рублей на закупку техники и спецсредств для разгона акций
Всего в 2020 году Росгвардия заключила 42 контракта на закупку техники и спецсредств, которые применяются при разгоне несогласованных акций. В большинстве тендеров начальная цена контракта либо не была снижена
Росгвардия в 2020 году потратила 2,6 млрд рублей на технику, экипировку и спецсредства, которые используются при разгоне протестных акций.
Согласно данным портала госзакупок, только 839,5 млн рублей силовое ведомство потратило на транспорт для перевозки личного состава. За год Росгвардия закупила 279 автобусов марок ЛиАЗ, ПАЗ, КАВЗ и УРАЛ, а также бронированные автомобили «Есаул» на базе УАЗ «Патриот» и бронированные автобусы «Федерал».
Еще 1,1 млрд рублей было потрачено на закупку защитной экипировки для росгвардейцев. Это бронежилеты, шлемы, защита рук и ног, противогазы, защитные очки и т.д.
Третья по объему статья расходов Росгвардии - это закупка спецсредств. Новые электрошокеры, перцовые баллончики, резиновые снаряды для гранатомета и светозвуковые гранаты обошлись ведомству в 58,2 млн рублей, сообщает «МБХ медиа».
Всего в 2020 году Росгвардия заключила 42 контракта на закупку техники и спецсредств, которые применяются при разгоне несогласованных акций. В большинстве тендеров начальная цена контракта либо не была снижена, либо напротив — увеличилась относительно цены размещения. В итоге общая сумма тендеров при размещении составила 2,15 млрд рублей, но по факту ведомство заплатило 2,59 млрд рублей.