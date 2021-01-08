Марк Цукерберг заявил о блокировке аккаунтов Дональда Трампа в Facebook и Instagram
Основатель Facebook Марк Цукерберг предупредил о блокировке как минимум на две недели аккаунтов президента США Дональда Трампа в этой соцсети, а также в Instagram
Основатель Facebook Марк Цукерберг предупредил о блокировке как минимум на две недели аккаунтов президента США Дональда Трампа в этой соцсети, а также в Instagram. Бизнесмен объяснил свое решение необходимостью обеспечить мирную передачу власти победителю президентских выборов Джо Байдену.
Марк Цукерберг заявил, что события последних дней продемонстрировали, что Дональд Трамп намерен использовать свои пока еще действующие полномочия президента, для того чтобы помешать Джо Байдену прийти к власти. Для этого, считает бизнесмен, могут использоваться Facebook и Instagram.
Цукерберг считает, что Трамп своими постами в соцсетях «потворствовал тем, кто собирался штурмовать Капитолий». В этой связи было решено удалить посты главы Белого дома и заблокировать его аккаунты.
Напомним, 6 января сторонники Дональда Трампа захватили здание конгресса США с целью помешать голосованию по утверждению победы Джо Байдена на прошедших президентских выборах. Штурм Капитолия состоялся после того, как Трамп в очередной раз заявил, что не верит в честную победу Байдена на выборах.