08 января 2021, 12:53
Владелец Tesla Илон Маск стал самым богатым человеком на планете
Крупнейший акционер компании Tesla Илон Маск стал самым богатым человеком на планете. После того, как акции компании выросли на 5,38% до 796,38 долларов, состояние бизнесмена увеличилось до 188 млрд долларов
Крупнейший акционер компании Tesla Илон Маск стал самым богатым человеком на планете. После того, как акции компании выросли на 5,38% до 796,38 долларов, состояние бизнесмена увеличилось до 188 млрд долларов.
Илон Маск по размеру своего капитала обошел основателя Amazon Джеффа Безоса, сообщает Bloomberg.
Отметим, что еще в начале 2020 году состояние Илона Маска оценивалось в примерно 27 млрд долларов и он едва входил в топ-50 богатейших людей. В течение прошлого года акции Tesla постоянно росли, а их общий рост составил 743%. Капитал г-на Маска при этом увеличился на 150 млрд долларов.
Рыночная капитализация компании Tesla сейчас превышает 750 млрд долларов.