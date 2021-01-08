Московский транспорт назвали самым опасным местом во время пандемии коронавируса
По мнению врача-инфекциониста Николая Малышева, метро, электрички, автобусы, маршрутки и другие виды общественного транспорта считаются самым опасным местом с точки зрения вероятности заражения COVID-19
Фото: news.myseldon.com
Жители Москвы чаще всего могут заражаться коронавирусной инфекцией в общественном транспорте.
По мнению врача-инфекциониста Николая Малышева, метро, электрички, автобусы, маршрутки и другие виды общественного транспорта считаются самым опасным местом с точки зрения вероятности заражения COVID-19. Риск заражения возрастает в силу большой скученности людей.
Специалист в беседе с РИА Новости пояснил, что большие скопления людей наблюдаются не только в вагонах метро, но и на платформах станций.
Отметим, что во время второй волны коронавируса власти Москвы не стали ограничивать проезд граждан в общественном транспорте. При этом для пассажиров действует строгий масочный и перчаточный режим.