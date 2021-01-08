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08 января 2021, 12:17

Основатель брендов «Бабушка Агафья» и Natura Siberica скончался в возрасте 60 лет

Российский бизнесмен и создатель таких успешных косметических брендов как «Бабушка Агафья» и Natura Siberica Андрей Трубников скончался. Ему было 60 лет

Основатель брендов «Бабушка Агафья» и Natura Siberica скончался в возрасте 60 лет

Российский бизнесмен и создатель таких успешных косметических брендов как «Бабушка Агафья» и Natura Siberica Андрей Трубников скончался. Ему было 60 лет.

Как сообщает РБК, предприниматель скончался в собственном доме в Московской области. Причина его смерти пока не сообщается.

Бренд «Бабушка Агафья» был запущен в 2002 году, а спустя 6 лет Трубников создал марку «Натура Сиберика». В 2012-м появилась одноименная розничная сеть Natura Siberica.

В прошлом году стало известно, что Андрей Трубников перерегистрировал свои бренды на эстонскую компанию OU Good Design.

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