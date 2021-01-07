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07 января 2021, 17:03

В Мурманской области детям подарили на Новый год от губернатора взрывающиеся фонарики

Власти Мурманской области от имени губернатора Андрея Чибиса вручили детям новогодние подарочные наборы с фонариками, которые позже начали взрываться, сообщает «Новая газета» со ссылкой на родителей

В Мурманской области детям подарили на Новый год от губернатора взрывающиеся фонарики
Фото: ВКонтакте/Ольга Дирингер

Власти Мурманской области от имени губернатора Андрея Чибиса вручили детям новогодние подарочные наборы с фонариками, которые позже начали взрываться, сообщает «Новая газета» со ссылкой на родителей.

Подарки вручили одаренным детям, отличникам, детям с инвалидностью и детям медиков, работающих в «красных зонах» ковидных больниц. Детям вручили глобусы, наборы товаров для путешествий и «кемпинговые фонарики с диско-шаром». На каждый предмет нанесен выбранный губернатором лозунг «На Севере — жить!».

Мать одного из детей Ольга Дирингер сообщила, что подаренный властями фонарик взорвался у нее дома после того, как его поставили заряжаться. При взрыве осколки пластмассы разлетелись по всей комнате.

Позже и другие жители Мурманской области стали писать в соцсетях аналогичные сообщения и публиковать фотографии взорвавшихся фонариков.

Согласно данным портала госзакупок, на новогодние подарки детям власти региона потратили 11,5 млн рублей из бюджета. Стоимость одного набора составила почти 3000 рублей.

В правительстве Мурманской области сообщили РИА Новости, что по данному факту начата проверка. При этом чиновники утверждают, что из 3,9 тысячи врученных подарков такая ситуация произошла только в двух случаях.

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