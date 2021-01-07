07 января 2021, 16:53
На Камчатке в результате обрушения льда на Вилючинском водопаде погиб один человек
В район происшествия вылетел вертолет Ми-8 МЧС России с сотрудниками ведомства и вертолет авиакомпании «Витязь-Аэро» со специалистами поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» и медиками на борту
Фото: РИА Новости
В Камчатском крае произошло обрушение льда на Вилючинском водопаде, в результате чего один человек погиб и трое пострадали.
Источники «Интерфакса» сообщают, что среди пострадавших есть один ребенок. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Еще несколько человек могут находиться под рухнувшей ледяной глыбой.
В район происшествия вылетел вертолет Ми-8 МЧС России с сотрудниками ведомства и вертолет авиакомпании «Витязь-Аэро» со специалистами поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» и медиками на борту.
Позже в правительстве Камчатки сообщили о завершении поисково-спасательной операции на водопаде. Другие пострадавшие и погибшие выявлены не были.