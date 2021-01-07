Индекс экономической надежды у россиян упал до уровня 1998 года
Индекс экономической надежды российских граждан по итогам 2020 года упал на 41%. Об этом говорится в результатах опроса социологической компании Gallup International
Индекс экономической надежды российских граждан по итогам 2020 года упал на 41%. Об этом говорится в результатах опроса социологической компании Gallup International.
В ходе опроса выяснилось, что только 6% опрошенных россиян считают 2021 год периодом экономического процветания, а 47% назвали прошедший год - годом экономических проблем. 40% уверены, что 2021 год станет таким же провальным.
Столь низкий индекс экономической надежды в России был зафиксирован в 1998 году, сообщает РБК.
Общемировой индекс экономической надежды по результатам исследования Gallup составил минус 21 процентный пункт. Так, 25% опрошенных ждут экономического процветания в 2021 году, а 46% — экономических трудностей. Самыми пессимистично настроенными оказались жители Великобритании, а оптимистами - жители Нигерии.