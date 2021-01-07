07 января 2021, 12:02
В Бурятии всех приезжих обязали сдавать тест на коронавирус
Власти республики Бурятия обязали всех прибывающих в регион самолетами из Москвы, Новосибирска, Красноярска и Хабаровска сдавать тесты на коронавирус
Власти республики Бурятия обязали всех прибывающих в регион самолетами из Москвы, Новосибирска, Красноярска и Хабаровска сдавать тесты на коронавирус.
Чиновники объяснили новое антиковидное правило ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в Бурятии. Обязанность проходить тестирование на COVID-19 по прилету будет действовать до 20 января.
В правительстве Бурятии отметили, что пройти лабораторное тестирование можно будет бесплатно.
По данным на утро 7 января, в Бурятии с начала пандемии было выявлено 26 815 заразившихся коронавирусом. За последние сутки зарегистрировали 140 новых случаев заражения.