Сторонники Дональда Трампа штурмом взяли здание конгресса США
Сторонники Трампа прорвали оцепление и ворвались в здание во время заседания конгресса, которое было посвящено утверждению результатов президентских выборов. Часть конгрессменов была эвакуирована из Капитолия
В среду, 6 января, сторонники президента Дональда Трампа, проигравшего выборы, взяли штурмом здание конгресса США в Вашингтоне.
Сторонники Трампа прорвали оцепление и ворвались в здание во время заседания конгресса, которое было посвящено утверждению результатов президентских выборов. Часть конгрессменов была эвакуирована из Капитолия.
Спустя некоторое время сотрудникам полиции и сил безопасности удалось вытеснить протестующих из здания конгресса США.
Дональд Трамп призвал своих сторонников придерживаться мирного протеста и не вступать в конфликт с правоохранительными органами, однако перед штурмом он в очередной раз заявил, что не признает результатов прошедших выборов, победу на которых одержал Джо Байден.
В результате столкновений около здания конгресса погибли четыре человека. В полиции уточнили, что среди погибших есть один убитый выстрелом из огнестрельного оружия.
Также сообщается о задержании 52 человек, из которых 47 человек были задержаны за нарушение комендантского часа.