06 января 2021, 17:01
Патриарх Кирилл сравнил неверие в коронавирус с неверием в Бога
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди после литургии в столичном храме Христа Спасителя сравнил неверие в пандемию коронавируса с неверием в Бога
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди после литургии в столичном храме Христа Спасителя сравнил неверие в пандемию коронавируса с неверием в Бога.
«Знаю, что есть люди, которые ни во что не верят: не верят ни в болезнь, ни в опасность, пренебрегают этими медицинскими предписаниями», - заявил патриарх.
По словам главы РПЦ, неверие людей в Бога является «смертельно опасным», но также опасным является и отказ людей верить в распространение коронавирусной инфекции.
Патриарх Кирилл призвал прихожан соблюдать все необходимые антиковидные требования: носить защитные маски, соблюдать социальную дистанцию и «делать очень многое, к чему мы не привыкли».
В РПЦ также рекомендовали гражданам привиться от коронавирусной инфекции.