Пенсионный фонд потратит 800 млн рублей на собственный пиар
31 декабря 2020 года на портале госзакупок был размещен заказ от ПФР на проведение информационно-разъяснительной кампании среди населения стоимостью 282,7 млн рублей
Пенсионный фонд России в 2021 году планирует потратить около 800 млн рублей на собственный пиар.
31 декабря 2020 года на портале госзакупок был размещен заказ от ПФР на проведение информационно-разъяснительной кампании среди населения стоимостью 282,7 млн рублей. Еще два аналогичных госконтракта фонд заключил в начале декабря прошлого года, сообщают «Открытые медиа».
Согласно контракту, подрядчик должен заняться информированием граждан об изменениях в пенсионном законодательстве, расчете пенсии, а также услугах, которые предоставляет фонд населению.
Исполнитель контракта также должен подготовить один видеоролик в нескольких вариантах, длительностью 15 и 30 секунд, а также немые версии каждого из них. Ролики должны транслироваться на федеральных телеканалах «Россия 1», Первый канал, НТВ, Рен-ТВ и Пятый канал.
Также контракт подразумевает создание аудиоролика для трансляции на радиостанциях, как Monte-Carlo, «Радио на семи холмах», Maximum, «Ретро FM» и других.