На обслуживание самолета президента Владимира Путина потратят 216 млн рублей
Специальный летный отряд (СЛО) «Россия» Управления делами президента потратит 216 млн рублей из бюджета на обслуживание «борта №1», на котором летает Владимир Путин
Специальный летный отряд (СЛО) «Россия» Управления делами президента потратит 216 млн рублей из бюджета на обслуживание «борта №1», на котором летает Владимир Путин.
Согласно размещенной на портале госзакупок заявке, обслуживание самолета Ил-96-300 с бортовым номером №RA-96021 обойдется 216 млн рублей.
Подрядчик должен будет выполнить ремонт фюзеляжа, установку дополнительной защиты от коррозии, оперативное обслуживание двигателей и осмотр механизмов входных и аварийных дверей. Помимо этого в контракте речь идет о восстановлении отделки кресел кабины пилотов, замена напольного коврового покрытия, реставрация гардероба и перекраска VIP-кресла.
Также сообщается, что всего СЛО «Россия» выделил на организацию авиаперевозок первых лиц государства в 2021 году 4,4 млрд рублей.