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Общество
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06 января 2021, 11:28

В России за сутки коронавирус выявили у 24 217 человек

В России за прошедшие сутки выявили 24 217 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии оценивается в 3 308 601 человек, из которых скончались 59 951 человек

В России за сутки коронавирус выявили у 24 217 человек
Фото: bfm.ru

В России за прошедшие сутки выявили 24 217 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии оценивается в 3 308 601 человек, из которых скончались 59 951 человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, за минувшие сутки от осложнений скончались 445 коронавирусных пациентов.

В Москве коронавирус выявили у 5 142 человек, в Петербурге - 3 341, в Московской области - 1 097, в Нижегородской области - 464, в Свердловской области - 389, в Ростовской области - 391, в Воронежской области - 393, в Красноярском крае - 320. Эти регионы являются лидерами по суточному приросту заразившихся.

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