06 января 2021, 11:18
Экс-губернатор Камчатского края скончался в возрасте 87 лет
Бывший губернатор Камчатского края Владимир Бирюков скончался в возрасте 87 лет. О смерти чиновника сообщили журналистам депутаты Законодательного собрания края
Бывший губернатор Камчатского края Владимир Бирюков скончался в возрасте 87 лет. О смерти чиновника сообщили журналистам депутаты Законодательного собрания края.
Причины смерти бывшего губернатора не сообщаются.
Владимир Бирюков руководил Камчаткой в 1991-2000 годах. До перехода на государственную службу работал в «Камчатрыбпроме» и дослужился до должности руководителя предприятия.
В 2004 году Бирюкову было присвоено звание «Почетный гражданин Камчатской области».