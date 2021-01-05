Экстренные службы «сливают» ГБУ «Ритуал» данные об умерших москвичах
Скорая помощь и службы «112» Москвы «сливают» ГБУ «Ритуал» информацию о погибших жителях столицы. Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на разговор агента похоронного учреждения и потенциального клиента
Скорая помощь и службы «112» Москвы «сливают» ГБУ «Ритуал» информацию о погибших жителях столицы. Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на разговор агента похоронного учреждения и потенциального клиента.
По данным издания, 23 октября 2020 года агент ГБУ «Ритуал» Маргарита Кузьмина приехала домой к родственникам погибшего и предложила «проконсультировать» их по вопросу предстоящих похорон. Племянник погибшего поинтересовался у женщины, откуда она узнала о горе в их семье, ведь они не обращались в агентство ритуальных услуг.
Маргарита Кузьмина призналась, что бюджетному учреждению якобы официально «сливают» информацию обо всех умерших через скорую помощь и службу «112». Агент также сообщила, что кроме ГБУ «Ритуал» ни у кого больше нет такого договора с городскими службами.
Со слов Кузнецова, ритуальщики начали получать информацию о погибших до того, как к ним обратятся родственники, только недавно и объяснила это «страшной конкуренцией».
Источник «Открытых медиа» сообщил, что в Москве стоимость информации об одном умершем может доходить до 40 тысяч рублей.
В ГБУ «Ритуал» заявили, что информация, опубликованная со ссылкой на Маргариту Кузнецову, не соответствует действительности. Кроме того, эта сотрудница уже не работает в учреждении, так как не прошла испытательный срок.
В свою очередь глава Союза похоронных организаций и крематориев России Павел Кодыш сообщил, что никаких подобных договоров на официальном уровне быть не может, а передача подобных данных предполагает как административную, так и уголовную ответственность.
Кодыш отметил, что никто не имеет права просто взять и приехать к родственникам умерших, вне зависимости от того государственная это организация или коммерческая.