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05 января 2021, 12:37

Власти Великобритании ввели третий локдаун из-за нового штамма коронавируса

Глава правительства сообщил, что новый штамм коронавируса распространяется по стране с «пугающей скоростью». В этой связи было принято решение ввести третий национальный локдаун до середины февраля

Власти Великобритании ввели третий локдаун из-за нового штамма коронавируса
Фото: riafan.ru

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в стране третьего национального карантина из-за коронавируса.

Глава правительства сообщил, что новый штамм коронавируса распространяется по стране с «пугающей скоростью». В этой связи было принято решение ввести третий национальный локдаун до середины февраля.

В соответствии с решением властей, с 5 января британские школы переходят на режим удаленной работы. При этом в школы смогут ходить лишь дети представителей «ключевых» профессий, например, врачей, соцработников, пожарных, полицейских, курьеров, продавцов.

Гражданам разрешается выходить из дома только на прогулку, к врачу или в магазин. Для лиц с тяжелыми хроническими заболеваниями вводится режим самоизоляции.

Британские медики в свою очередь просят власти повысить уровень угрозы от коронавируса в стране до максимального из-за риска перегрева системы здравоохранения.

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