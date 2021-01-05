Власти Великобритании ввели третий локдаун из-за нового штамма коронавируса
Глава правительства сообщил, что новый штамм коронавируса распространяется по стране с «пугающей скоростью». В этой связи было принято решение ввести третий национальный локдаун до середины февраля
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в стране третьего национального карантина из-за коронавируса.
Глава правительства сообщил, что новый штамм коронавируса распространяется по стране с «пугающей скоростью». В этой связи было принято решение ввести третий национальный локдаун до середины февраля.
В соответствии с решением властей, с 5 января британские школы переходят на режим удаленной работы. При этом в школы смогут ходить лишь дети представителей «ключевых» профессий, например, врачей, соцработников, пожарных, полицейских, курьеров, продавцов.
Гражданам разрешается выходить из дома только на прогулку, к врачу или в магазин. Для лиц с тяжелыми хроническими заболеваниями вводится режим самоизоляции.
Британские медики в свою очередь просят власти повысить уровень угрозы от коронавируса в стране до максимального из-за риска перегрева системы здравоохранения.