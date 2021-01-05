05 января 2021, 12:12
Бывшего начальника колонии «Белый лебедь» нашли в машине с простреленной головой
В Перми правоохранительные органы проводят проверку после обнаружения в автомобиле Toyota Land Cruiser тела мужчины с огнестрельным ранением в голову
Фото: pskov.kp.ru
В Перми правоохранительные органы проводят проверку после обнаружения в автомобиле Toyota Land Cruiser тела мужчины с огнестрельным ранением в голову.
В полиции имени погибшего не назвали, однако ТАСС и РИА Новости со ссылкой на свои источники сообщают, что речь идет о бывшем главе колонии «Белый лебедь» Ашоте Саркисяне.
По предварительным данным, двигаясь по второстепенной дороге на неравнозначном перекрестке, автомобиль Toyota Land Cruiser 200 допустил столкновение с автомобилем Ford Focus. В результате столкновения пострадала пассажирка автомобиля Ford.
В полиции считают, что после ДТП Ашот Саркисян покончил с собой.
По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.