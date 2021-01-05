05 января 2021, 11:47
В России за сутки коронавирус выявили у 24 246 человек
В России за прошедшие сутки выявили 24 246 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба, в результате осложнений скончались 518 ковидных пациентов
В России за прошедшие сутки выявили 24 246 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба, в результате осложнений скончались 518 ковидных пациентов.
С начала пандемии COVID-19 заразились 3 284 384 человек, из которых 2 662 668 человек выздоровели и 59 506 - скончались.
В Москве за минувшие сутки зарегистрировали 4 842 новых случая заражения коронавирусом, в Петербурге - 3 649, в Московской области - 1 131, в Нижегородской области - 405, в Свердловской области - 392, в Ростовской области - 387, в Воронежской области - 390.