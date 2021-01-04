04 января 2021, 18:51
Глава крымского управления МЧС скончался в госпитале для ковидных больных
Глава управления МЧС по республике Крым Сергей Шахов скончался в госпитале для коронавирусных больных. Данную информацию подтвердили в пресс-службе ведомства
Глава управления МЧС по республике Крым Сергей Шахов скончался в госпитале для коронавирусных больных. Данную информацию подтвердили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Сергей Шахов возглавлял крымское МЧС с 2014 года. В июне 2020 года ему исполнилось 65 лет.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, Крым является одним из регионов, в которых наблюдается рост заболеваемости коронавирусом.