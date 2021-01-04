В Петербурге бары и рестораны возобновили работу после пятидневного перерыва в работе
В Санкт-Петербурге с 4 января бары и рестораны вновь стали принимать посетителей. До 3 января их работа была полностью запрещена из-за пандемии коронавируса
В Санкт-Петербурге с 4 января бары и рестораны вновь стали принимать посетителей. До 3 января их работа была полностью запрещена из-за пандемии коронавируса.
В соответствии с постановлением Смольного заведения общественного питания могут снова работать до 23.00.
Напомним, что из-за коронавируса с 25 по 29 декабря барам и ресторанам было разрешено работать до 19:00. С 30 декабря по 3 января все учреждения были закрыты властями, чтобы остановить передачу вируса в праздники.
Первоначально петербургские чиновники не хотели разрешать барам и ресторанам вернуться к полноценной работе после новогодних праздников, однако стороны все же достигли договоренности. Так, предприятиям общепита разрешили работать с 4 января до 31 января до 23.00.