04 января 2021, 12:38
Для судебных приставов разработали Кодекс этики и служебного поведения
Согласно этому кодексу, судебные приставы должны воздерживаться от публичного участия в азартных играх, не употреблять спиртное перед выходом на работу и во время выполнения служебных обязанностей, а также не курить на ходу
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России разработала для своих сотрудников проект Кодекса этики и служебного поведения.
Согласно этому кодексу, судебные приставы должны воздерживаться от публичного участия в азартных играх, не употреблять спиртное перед выходом на работу и во время выполнения служебных обязанностей, а также не курить на ходу, сообщает ТАСС.
Кодекс служебного поведение рекомендует сотрудникам ФССП не оказывать предпочтения какой-либо из политических партий, не публиковать личную информацию в соцсетях, а также не высказываться о высокопоставленных чиновников.
Судебный пристав должен уважать национальные традиции, не держать руки в карманах форменной одежды, не ходить в грязной и стоптанной обуви.