04 января 2021, 12:22
Петербург обогнал Москву по числу выявленных в сутки заражений коронавирусом
В России за минувшие сутки выявили 23 351 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. От осложнений скончались 482 пациента с подтвержденным COVID-19
В России за минувшие сутки выявили 23 351 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. От осложнений скончались 482 пациента с подтвержденным COVID-19.
С начала пандемии число заразившихся, по данным оперативного штаба, составило 3 260 138 человек. Из них 2 640 036 пациентов выздоровели, а 58 988 человек скончались.
В Москве за сутки выявили 3 591 случай заражения коронавирусом, в Петербурге - 3 657, в Московской области - 1 250, в Нижегородской области - 482, в Свердловской области - 399, в Ростовской области - 388, в Воронежской области - 388.
Санкт-Петербург впервые обошел Москву по числу новых случаев заражения коронавирусом в сутки.