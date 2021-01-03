Власти Москвы объявили о вакцинации сотрудников банков и работников финансового сектора
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о расширении с 4 января списка групп, которым доступна свободная и бесплатная вакцинация от коронавирусной инфекции
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о расширении с 4 января списка групп, которым доступна свободная и бесплатная вакцинация от коронавирусной инфекции.
Градоначальник сообщил, что поставить прививку от COVID-19 могут работники предприятий банковского и финансового сектора, органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней.
Напомним, что привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V» уже могут работники ЖКХ, предприятий общественного питания, спорта, правоохранительных органов охраны правопорядка, судов, а также учителя, медики, волонтеры и социальные работники.
По данным на 3 января, в России прививку от коронавирусной инфекции поставили 800 тысяч человек.