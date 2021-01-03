Служба внешней разведки за год потратила на элитный алкоголь 15,6 млн рублей
За год предприятие заключило 11 контрактов на поставку 2 441 бутылки спиртного более чем 15 видов. Самым популярным напитком у разведчиков оказалось вино (661 бутылка). На втором месте по популярности – водка (536 бутылок)
Хозяйственное управление Службы внешней разведки (СВР) - ФКП «Ясень» - в течение 2020 года потратило на алкогольную продукцию 15,6 млн рублей.
За год предприятие заключило 11 контрактов на поставку 2 441 бутылки спиртного более чем 15 видов. Самым популярным напитком у разведчиков оказалось вино (661 бутылка). На втором месте по популярности – водка (536 бутылок). Причем разведывательное управление предпочитает такие водочные марки, как «Белуга Трансатлантик Рейсинг» (1,2 тысячи рублей за бутылку), Kremlin Award в кожаной тубе по 0,7 литра (3,6 тысячи рублей) и «Легенда Кремля» в подарочном фолианте по 0,7 литра (2,2 тысячи рублей).
Кроме того, ведомство заказало 352 бутылки коньяка - Louis Royer VSOP и «Сараджишвили» ХО, сообщает «МБХ Медиа».
Помимо этого, СВР заказывало для своих нужд за счет бюджета виски, текилу, настойки, ром, шампанское, вермут и пиво.