Житель Нижегородской области стал фигурантом уголовного дела из-за валежника
В Нижегородской области правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении местного жителя Геннадия Толчонкова из-за сбора валежника. Дело заведено по статье «Незаконная рубка леса в особо крупном размере»
В Нижегородской области правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении местного жителя Геннадия Толчонкова из-за сбора валежника. Дело заведено по статье «Незаконная рубка леса в особо крупном размере».
Региональный телеканал «Че» сообщает, что Геннадия Толчонкова обвиняют в хищении 13 деревьев. Сам он утверждает, что забрал из леса «ветролом», то есть поваленные сильным ветром стволы. Со слов мужчины, он только отпилил у деревьев корни и верхушки, после чего отвез их к себе домой.
Дело было возбуждено по заявлению местного лесничества, сотрудники которого утверждают, что Толчонков собрал не валежник, а пиловочник (товарная древесина). Теперь мужчине грозит наказание в виде 7 лет лишения свободы.
Напомним, что в 2019 году российские власти разрешили гражданам свободно собирать валежник для собственных нужд.