Российскому Деду Морозу насчитали пенсию в 10 тысяч рублей
Как оказалось, индексация пенсии Деду Морозу не положена, так как он работающий пенсионер. Компенсация за проезд к месту отдыха ему тоже не положена, так как поездки на оленях и лошадях не учитываются
Российскому Деду Морозу насчитали пенсию в размере 10 221 рубля. Об этом сообщили в Партии пенсионеров, специалисты которой произвели расчет.
Представитель партии рассказал изданию «Подъем», что к ним пришел Дед Мороз, который проживает в Великом Устюге, и попросил рассчитать его пенсию.
«Мол, стаж огромный, да и в законах разобраться сложно. Мы пообещали помочь. Дед Мороз имеет неподтвержденный документально стаж с 1937 года», — рассказали в Партии пенсионеров.
Как оказалось, индексация пенсии Деду Морозу не положена, так как он работающий пенсионер. Компенсация за проезд к месту отдыха ему тоже не положена, так как поездки на оленях и лошадях не учитываются. При этом волшебник может рассчитывать на надбавку за содержание иждивенца — внучки Снегурочки.
Итого, пенсия Деда Мороза составила всего 10 221 рубль.