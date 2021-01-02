02 января 2021, 18:23
Владимир Коренев сыгравший роль «человек-амфибия» скончался от коронавируса
Владимир Путин выразил соболезнования семье 80-летнего актера. Глава государства назвал Владимира Коренева человеком яркого, многогранного дарования, а также выдающимся представителем отечественной школы драматического искусства
Актер Владимир Коренев скончался после заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе Электротеатра Станиславский.
Агентство ТАСС сообщает, что 80-летний актер находился в «красной зоне» больницы с коронавирусом.
Президент Владимир Путин выразил соболезнования семье 80-летнего актера. Глава государства назвал Владимира Коренева человеком яркого, многогранного дарования, а также выдающимся представителем отечественной школы драматического искусства.
Владимир Коренев родился 20 июня 1940 года в Севастополе, закончил ГИТИС, а широкую известность ему принесла роль в фильме «Человек-амфибия».