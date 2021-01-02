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Общество
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02 января 2021, 18:23

Владимир Коренев сыгравший роль «человек-амфибия» скончался от коронавируса

Владимир Путин выразил соболезнования семье 80-летнего актера. Глава государства назвал Владимира Коренева человеком яркого, многогранного дарования, а также выдающимся представителем отечественной школы драматического искусства

Владимир Коренев сыгравший роль «человек-амфибия» скончался от коронавируса

Актер Владимир Коренев скончался после заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе Электротеатра Станиславский.

Агентство ТАСС сообщает, что 80-летний актер находился в «красной зоне» больницы с коронавирусом.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования семье 80-летнего актера. Глава государства назвал Владимира Коренева человеком яркого, многогранного дарования, а также выдающимся представителем отечественной школы драматического искусства.

Владимир Коренев родился 20 июня 1940 года в Севастополе, закончил ГИТИС, а широкую известность ему принесла роль в фильме  «Человек-амфибия».

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