Начальника ГИБДД Москвы уволили из-за сбора секретных данных о VIP-кортежах в WhatsApp
Президент Владимир Путин подписал указ о снятии с должности начальника управления ГИБДД Москвы Юрия Долганова. Врио начальника столичной Госавтоинспекции стал полковник Алексей Диокин
Президент Владимир Путин подписал указ о снятии с должности начальника управления ГИБДД Москвы Юрия Долганова. Врио начальника столичной Госавтоинспекции стал полковник Алексей Диокин.
Официально причина увольнения Юрия Долганова не сообщается. В свою очередь «Русская служба ВВС» сообщает, что отставка начальника ГИБДД Москвы связана со скандалом из-за сбора данных о кортежей VIP-чиновников.
По данным издания, руководство Центра спецназначения по обеспечению безопасности движения МВД (ЦСН БДД МВД) собирает секретные данные о передвижении кортежей президента Владимира Путина и других высокопоставленных чиновников через групповые чаты WhatsApp.
Одновременно с этим полицейское начальство не брало во внимание небезопасный характер как самого мессенджера, так и способ сбора секретных сведений.
В задачи ЦСН БДД МВД входит сопровождение патрульными автомобилями Госавтоинспекции транспорта президента, премьер-министра, председателя Совфеда, руководства Совбеза, ФСБ, а также иностранных лидеров.