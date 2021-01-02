В России в один день появилось около 600 новых миллионеров
Благодаря лотереям в один день России появился 581 лотерейный миллионер. Еще 593 участника розыгрыша разделили между собой оставшиеся 419 призов по миллиону рублей
В России 1 января 2021 года был поставлен исторический рекорд государственных лотерей. Миллионерами в один день стали около 600 человек.
Представитель «Столото» сообщил РИА Новости, что в новогоднем 1369-м тираже «Русского лото» разыгрывалось более 2 миллиардов рублей, из которых 1 миллиард рублей пришелся на крупные призы. Всего в праздничном тираже разыграли тысячу призов по миллиону рублей.
Благодаря лотереям в один день России появился 581 лотерейный миллионер. Еще 593 участника розыгрыша разделили между собой оставшиеся 419 призов по миллиону рублей.
В «Столото» уточнили, что выигрышными оказались более 11,7 миллиона билетов.
В Москве лотерейными миллионерами стали 113 человек, в Санкт-Петербурге — 45, в Башкирии - 22 человека, в Краснодарском крае - 21 человек, в Московской области - 15 человек, в Свердловской области - 15 человек.