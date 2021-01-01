01 января 2021, 14:52
В России с 1 января повысился размер МРОТ и прожиточного минимума
В России с 1 января повысился минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 12 792 рублей. Также вырос и прожиточный минимум - до 11 653 рублей
В России с 1 января повысился минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 12 792 рублей. Также вырос и прожиточный минимум - до 11 653 рублей.
В 2020 году Министерство труда предложило новый порядок расчета МРОТ и прожиточного минимума. В ведомстве считают, что отношение минимального размера оплаты труда к медианной зарплате должно составлять 42%, прожиточного минимума к медианному среднедушевому доходу за предыдущий год — 44,2%. Помимо этого, МРОТ не сможет снижаться даже при снижении размера медианной зарплаты.
В Минтруда заявили, что новый порядок улучшит положение россиян, так как рост прожиточного минимума и МРОТ будет превышать инфляцию, Кроме того, региональные власти не смогут занижать прожиточный минимум.