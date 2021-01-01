01 января 2021, 14:38
В России за сутки выявили 27 039 новых случаев заражения COVID-19
В России выявили 27 039 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. От осложнений скончались 536 человек. С начала пандемии COVID-19 заразились 3 186 336 человек
В России выявили 27 039 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. От осложнений скончались 536 человек.
С начала пандемии COVID-19 заразились 3 186 336 человек, из которых 2 580 138 человек выздоровели, а 57 555 - скончались.
В Москве выявили 5 907 новых случаев случаев заражения коронавирусом, в Петербурге - 3 746, в Московской области - 1 568, в Нижегородской области - 506, в Свердловской области - 398, в Ростовской области - 392, в Красноярском крае - 320, в Воронежской области - 384, в Архангельской области - 352.