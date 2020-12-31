В московских аэропортах из-за ледяного дождя отменили и задержали около 150 рейсов
В московских аэропортах с утра 31 декабря отменили и задержали около 150 рейсов. Больше всего отмен и задержек пришлось на аэропорт «Домодедово»
Фото: ridus.ru
В московских аэропортах с утра 31 декабря отменили и задержали около 150 рейсов. Больше всего отмен и задержек пришлось на аэропорт «Домодедово».
Согласно данным сервиса «Яндекс.Расписание», во «Внуково» задержаны 14 вылетов, в «Шереметьево» — пять, а в «Домодедово» — 94 рейса. В ближайшие два часа отменены почти все вылеты. Пассажиры в соцсетях сообщают, что в «Домодедово» практически полностью забит людьми, которые не могут улететь.
Представитель воздушной гавани сообщила «Интерфаксу», что рейсы задерживаются из-за образования на взлетно-посадочной полосе наледи.
Сейчас все службы аэропорта работают в усиленном режиме.