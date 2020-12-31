В чеченских городах и селах 346 улиц названы в честь Рамзана Кадырова и его родственников
По данным «Русской службы ВВС», большая часть улиц назвала в честь отца Рамзана Кадырова и первого президента республики Ахмата Кадырова. Также есть улицы, названные в честь самого Рамзана Кадырова, его дедушки и матери
В городах Чеченской республики 346 улиц назвали в честь главы региона Рамзана Кадырова и его родственников.
По данным «Русской службы ВВС», большая часть улиц назвала в честь отца Рамзана Кадырова и первого президента республики Ахмата Кадырова. Также есть улицы, названные в честь самого Рамзана Кадырова, его дедушки и матери.
Чем ближе населенные пункты к родовому селу Кадыровых Ахмат-юрт, тем больше улиц названо в их честь. Так, в Ножай-юртовском районе, откуда родом тейп Кадыровых, улицы с этой фамилией есть в 48 из 53 сел и хуторов.
Кроме того, 25 декабря в селе Бачи-Юрт был открыт спорткомплекс, который назвали в честь сына нынешнего президента республики — Ахмата Рамзановича Кадырова. Бачи-Юрт входит в состав Курчалоевского района Чечни, как и родное село Кадыровых.
Ранее «Русская служба ВВС» сообщала, что около 30: от всех чиновников в Чечне - это родственники Рамзана Кадырова.