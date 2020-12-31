31 декабря 2020, 12:34
В России за сутки коронавирус выявили у 27 747 человек
В России за минувшие сутки выявили 27 747 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Еще 593 человека скончались в результате осложнений, вызванных COVID-19
В России за минувшие сутки выявили 27 747 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Еще 593 человека скончались в результате осложнений, вызванных COVID-19.
С начала пандемии коронавирусом в России заразились 3 159 297 человек, из которых 2 554 340 человек выздоровели, а 57 019 человек скончались.
В Москве за сутки коронавирус выявили у 6 566 человек, в Петербурге - 3 758, в Московской области - 1 487, в Нижегородской области - 501, в Свердловской области - 394, в Ростовской области - 387, в Воронежской области - 379, в Архангельской области - 359.