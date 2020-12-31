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31 декабря 2020, 00:15

В новом уголовном деле против Навального обнаружились нестыковки с цифрами

Уголовное дело против Алексея Навального по факту мошенничества в особо крупном размере было возбуждено в большой спешке. К такому выводу пришли журналисты «Фонтанки», изучив материалы дела

В новом уголовном деле против Навального обнаружились нестыковки с цифрами

Уголовное дело против Алексея Навального по факту мошенничества в особо крупном размере было возбуждено в большой спешке. К такому выводу пришли журналисты «Фонтанки», изучив материалы дела. Аналогичное мнение высказал соратник оппозиционера Леонид Волков. «Они тупо все придумали», - заявил политик.

В материалах уголовного дела фигурируют Фонд борьбы с коррупцией и еще четыре фонда, через которые Алексей Навальный якобы насобирал себе на материальные блага и отдых за границей, публикуют прозрачную финансовую отчетность. Согласно этой отчетности, следователи при подготовки дела не учли данные за 2019 год. Это может означать, что дело возбуждено на основе архивных изысканий СК, а актуализировать данные следователи не успели. Напомним, что дело было возбуждено в день, когда у Навального заканчивался испытательный срок по делу «Ив Роше».

По версии следствия, Алексей Навальный собрал с граждан под видом пожертвований 588 млн рублей, из которых 365 млн рублей он якобы потратил на личные нужны - покупку материальных ценностей, оплату отдыха и т.д.

Согласно финансовым отчетам, ФБК с 2013 года собрал в качестве добровольных взносов поступило 340 млн рублей. «Фонд поддержки СМИ «Пятое время года» получил 164 млн, «Фонд правового обеспечения граждан», «Фонд организации и координации защиты прав граждан» и «Фонд защиты прав граждан «Штаб» — собрали около 170 млн рублей. Общая сумма взносов составила 670 млн рублей.

Потраченные фондами деньги жертвователей делятся на две основные категории — целевые расходы (это антикоррупционные расследования, «Умное голосование» и другие проекты) и потраченное на содержание организации. По первому пункту без отчетности за 2019 год выходит сумма в 317 млн рублей, а за аренду помещений, оплату связи, обслуживание счетов, зарплата сотрудников, командировки и так далее фонды заплатили почти 260 млн рублей. Это почти та сумма, которая фигурирует в материалах дела.

«Это сложно принять, с этим сложно жить; тренированный рациональный мозг отказывается видеть отсутствие всяческой логики — но факт остается фактом. Они тупо просто все придумали», — прокомментировал уголовное дело соратник Алексея Навального Леонид Волков.

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