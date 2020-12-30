30 декабря 2020, 16:22
В «Шереметьево» экстренно сел пассажирский самолет с трещиной на лобовом стекле
В столичном аэропорту «Шереметьево» совершил экстренную посадку пассажирский самолет Airbus A-321, выполнявший рейс из Симферополя в Москву
В столичном аэропорту «Шереметьево» совершил экстренную посадку пассажирский самолет Airbus A-321, выполнявший рейс из Симферополя в Москву.
Сотрудник экстренных служб сообщил «Известиям», что причиной экстренной посадки стала трещина на лобовом стекле лайнера.
Посадка прошла благополучно. Сейчас воздушное судно обследуют специалисты.