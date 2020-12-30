Блогер Илья Варламов составил рейтинг самых опасных городов России
Москва в рейтинге самых опасных городов заняла последнее десятое место. Блогер отметил, что в столице «пытаются кого-то убить каждую минуту». Самыми опасными местами в городе являются вокзалы и рынки
Москва в рейтинге самых опасных городов заняла последнее десятое место. Блогер отметил, что в столице «пытаются кого-то убить каждую минуту». Самыми опасными местами в городе являются вокзалы и рынки.
На девятом месте оказался Санкт-Петербург, далее по уровню опасности идут Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Шахты (Ростовская область), Челябинск, Благовещенск.
На третьем месте оказался Улан-Удэ, где очень популярно запрещенное в России экстремистское движение «АУЕ». В 2019 году количество убийств в городе в три раза превысило средний показатель по стране. Варламов отметил, что «результаты» прошлого года в Улан-Удэ превысили уже в ноябре текущего года.
На втором месте - Магадан, в котором количество убийств превышает средний показатель по стране в пять раз.
Лидером рейтинга самых опасных городов России стал Кызыл (столица Тувы), в котором на 100 тысяч жителей приходится 35 убийств. Это самый большой показатель по России, который к тому же превышает среднее число соответствующих преступлений в Мексике и Бразилии (самые опасные страны мира).