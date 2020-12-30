Вакцинация россиян от коронавируса обойдется бюджету в 75-100 млрд рублей
Глава Министерства финансов России Антон Силуанов сообщил, что точная сумма расходов будет зависеть от того, как пройдет вакцинация, и сколько граждан изъявит желание поставить прививку
Вакцинация россиян от коронавируса обойдется федеральному бюджету в 75-100 млрд рублей. Напомним, что граждан прививки бесплатные.
Глава Министерства финансов России Антон Силуанов сообщил, что точная сумма расходов будет зависеть от того, как пройдет вакцинация, и сколько граждан изъявит желание поставить прививку.
«Это существенные ресурсы, может стоить от 75 до 100 млрд руб. Все зависит от того, как пойдет вакцинация, сколько людей изъявит желание вакцинироваться», — сказал Силуанов, подчеркнув, что вакцинация будет для граждан бесплатной.
Министр отметил, что вакцинация населения от COVID-19 не была учтена в бюджете на следующий год, поэтому на ее реализацию могут пойти средства, которые не израсходовали в текущем году.
Вакцинация россиян от коронавирусной инфекции началась в середине декабря. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, сейчас жители некоторых регионов уже могут выбрать, каким препаратом привиться. Речь идет о двух отечественных вакцинах «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».