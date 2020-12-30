Новосибирского чиновника отправили под домашний арест по делу о продаже острова по заниженной стоимости
Главу Искитимского района Новосибирской области Олега Лагоду отправили под домашний арест по делу о продаже острова в Бердском заливе по заниженной цене
Главу Искитимского района Новосибирской области Олега Лагоду отправили под домашний арест по делу о продаже острова в Бердском заливе по заниженной цене. Эта сделка фигурировала в одном из расследований Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Администрация Искитимского района продала остров 1 августа 2014 года ДНТ «ФМК». Эта организация получила в собственность 17,5 га земли, в которую входят река и лес.
Олега Лагоду обвинили в превышении должностных полномочий. По версии следствия глава района продал остров в Бердском заливе за 10 млн рублей, что в пять раз ниже кадастровой стоимости. Ущерб от действий чиновника оценили в 44,5 млн рублей.
Издание«Тайга.Инфо» сообщает, что одним из перекупщиков участков на острове оказался Кирилл Покровский — депутат горсовета от «Единой России» и сын депутата Заксобрания и влиятельного политика Евгения Покровского.
Кирилл Покровский является фигурантом одного из расследований ФБК, в котором говорится, что депутат владеет недвижимостью на острове, к которому проложен отдельный мост. На Покровского записан дом площадью 268,5 кв. м, баня площадью 45,5 кв. м и земельный участок.