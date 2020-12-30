30 декабря 2020, 10:55
В России за минувшие сутки выявили более 27 тысяч заразившихся коронавирусом
В России за минувшие сутки выявили 27 002 новых случая заражения коронавирусом. Оперштаб по борьбе с COVID-19 сообщает, что от осложнений скончались 562 ковидных пациента
В России за минувшие сутки выявили 27 002 новых случая заражения коронавирусом. Оперштаб по борьбе с COVID-19 сообщает, что от осложнений скончались 562 ковидных пациента.
С начала пандемии общее число заболевших выросло до 3 105 037 человек, из которых на сегодняшний день 2 496 183 человек скончались, а 55 827 человек умерли.
В Москве за прошедшие сутки выявили 5 641 новый случай заражения коронавирусом, в Санкт-Петербурге - 3 757, в Московской области - 1 547, в Нижегородской области - 497, в Свердловской области - 401, в Ростовской области - 389, в Красноярском крае - 325, в Воронежской области - 385, в Архангельской области - 372.