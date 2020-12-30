СКР возбудил новое уголовное дело против Алексея Навального по факту мошенничества
Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело в отношении оппозиционера Алексея Навального. Политика на этот раз обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере
Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело в отношении оппозиционера Алексея Навального. Политика на этот раз обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Примечательно, что дело против Навального было возбуждено в день, когда истекает его испытательный срок по делу «Ив Роше».
Согласно материалам следствия, Алексей Навальный собрал в качестве пожертвований с граждан 588 млн рублей для нужд деятельности ряда некоммерческих организаций, в том числе «Фонда борьбы с коррупцией», «Фонда поддержки средств массовой информации „Пятое время года“», «Фонда организации и координации защиты прав граждан», «Фонда правового обеспечения граждан», «Фонда защиты прав граждан „ШТАБ“».
Являясь фактическим руководителем указанных фондов, Алексей Навальный потратил из собранных 588 млн рублей более 356 млн рублей на личные цели — приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату отдыха за границей, говорится в официальном сообщении СКР.
Таким образом, собранные с граждан средства были похищены, считают в ведомстве Александра Бастрыкина.
Алексей Навальный считает новое уголовное дело местью властей за расследование о его отравлении боевым ядом «Новичок» и причастности к этому сотрудников ФСБ.
Отметим, что 29 декабря истек испытательный срок Алексея Навального по делу «Ив Роше». За сутки до этого ФСИН, зная что оппозиционер находится на лечении в Германии после отравления, потребовала от политика явиться в уголовно-исполнительную комиссию.
«Испытательный срок по делу «Ив Роше» истекает через несколько часов. Что делает Следственный комитет? Возбуждает новое уголовное дело против Навального. Ни минутки без уголовного дела, ни мгновения», - прокомментировала действия СКР глава отдела расследований ФБК Мария Певчих.