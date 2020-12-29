Минюст внес в реестр иностранных агентов кризисный центр для жертв домашнего насилия
Минюст России внес в реестр иностранных агентов кризисный центр «Насилию.нет», который занимается борьбой с домашним насилием и помогает жертвам насилия
Минюст России внес в реестр иностранных агентов кризисный центр «Насилию.нет», который занимается борьбой с домашним насилием и помогает жертвам насилия.
Директор центра Анна Ривина сообщила в Facebook, что «95 процентов им прилетело за законопроект против насилия, а 5 процентов — за пропаганду ЛГБТ».
Ривина также рассказала, что Минюст в качестве одного из аргументов внесения «Насилию.нет» в реестр инагентов предоставил ее слова в интервью журналу Forbes Woman: «Ситуация действительно очень забавная в печальном смысле этого слова. Если бы в нашей стране уже решалась проблема домашнего насилия, то в таком центре, как наш, не было бы необходимости».
В середине декабря в центре «Насилию. нет» началась масштабная проверка, поводом для которой стало заявление некоего анонима. Минюст запросил у организации все документы, связанные с финансами, публичными мероприятиями, упоминаниями СМИ, внутриуставные данные и договоры с партнерами.
В самом Минюсте сообщили «Коммерсанту», что проверку начали из-за того, что организация не подала заявление о включении в реестр иноагентов.
Отметим, что ранее в Министерстве юстиции заявили, что проблема домашнего насилия в России является слишком преувеличенной.