Фигурантка одного из расследований ФБК Маргарита Симоньян получит миллионную премию от правительства
Российское правительство присудило десять журналистских премий, лауреаты которых получат по миллиону рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин
Российское правительство присудило десять журналистских премий, лауреаты которых получат по миллиону рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
В списке журналистов, которые получат правительственную премию, оказалась главный редактор государственного международного телеканала RT Маргарита Симоньян. Ее премируют за «личный вклад в развитие СМИ».
Ведущий гостелеканала «Россия» Александр Сладков получит премию за вклад в развитие репортерской деятельности и военной журналистики, гендиректор издательского дома «Лев» Лев Елин — за вклад в популяризацию детского чтения.
Также среди лауреатов правительственной премии гендиректор образовательного портала «Мел» Александр Рудик, главред этого портала Надежда Седова, старший редактор Елена Акимова и менеджер проектов Юлия Буглак.
Специальные корреспонденты «Комсомольской правды» Александр Коц и Дмитрий Стешин получат премию за репортажи из горячих точек и из Белоруссии.
Напомним, что в текущем году Маргарита Симоньян стала фигуранткой расследования Фонда борьбы с коррупцией, в котором рассказывается о ее заработках на государственных контрактах.