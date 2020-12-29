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29 декабря 2020, 16:39

Фигурантка одного из расследований ФБК Маргарита Симоньян получит миллионную премию от правительства

Российское правительство присудило десять журналистских премий, лауреаты которых получат по миллиону рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин

Фигурантка одного из расследований ФБК Маргарита Симоньян получит миллионную премию от правительства

Российское правительство присудило десять журналистских премий, лауреаты которых получат по миллиону рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В списке журналистов, которые получат правительственную премию, оказалась главный редактор государственного международного телеканала RT Маргарита Симоньян. Ее премируют за «личный вклад в развитие СМИ».

Ведущий гостелеканала «Россия» Александр Сладков получит премию за вклад в развитие репортерской деятельности и военной журналистики, гендиректор издательского дома «Лев» Лев Елин — за вклад в популяризацию детского чтения.

Также среди лауреатов правительственной премии гендиректор образовательного портала «Мел» Александр Рудик, главред этого портала Надежда Седова, старший редактор Елена Акимова и менеджер проектов Юлия Буглак.

Специальные корреспонденты «Комсомольской правды» Александр Коц и Дмитрий Стешин получат премию за репортажи из горячих точек и из Белоруссии.

Напомним, что в текущем году Маргарита Симоньян стала фигуранткой расследования Фонда борьбы с коррупцией, в котором рассказывается о ее заработках на государственных контрактах.

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