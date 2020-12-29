29 декабря 2020, 16:14
Россияне с прививкой от коронавируса смогут оформить «паспорт вакцинируемого»
Позже помощник министра Алексей Кузнецов уточнил, что пока на «госуслугах» будет информация только о вакцинации против COVID-19, но в будущем там может размещаться информация о других прививках гражданина
Российские граждане, которые сделали прививку от коронавируса, с января 2021 года могут оформить паспорт вакцинированного.
Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил агентству ТАСС, что получить такой паспорт можно будет автоматически в личном кабинете на портале госуслуг.
Позже помощник министра Алексей Кузнецов уточнил, что пока на «госуслугах» будет информация только о вакцинации против COVID-19, но в будущем там может размещаться информация о других прививках гражданина.
Отметим, что в Госдуме ранее высказались против введения так называемых «ковидных паспортов». Аналогичную позицию высказали и в Совете Федерации.