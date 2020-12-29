В России средняя зарплата госслужащих в 2019 году выросла на 12,9%
В России средняя зарплата государственных служащих за 2019 году составила 60,2 тысячи рублей в месяц, увеличившись на 12,9% по сравнению с 2018 годом. В центральных аппаратах федеральных органов власти зарплаты сотрудников выросли на 10,6% до 140 тысяч рублей
В России средняя зарплата государственных служащих за 2019 году составила 60,2 тысячи рублей в месяц, увеличившись на 12,9% по сравнению с 2018 годом. В центральных аппаратах федеральных органов власти зарплаты сотрудников выросли на 10,6% до 140 тысяч рублей.
По данным Росстата, на региональном уровне среднемесячная зарплата госслужащих составляла 55,7 тысячи рублей. Причем в федеральных органах власти этот показатель составлял 49,9 тысячи рублей, то в органах региональной власти - 69,4 тысячи рублей. Среднемесячная зарплата муниципальных служащих составляет 45,5 тысячи рублей.
В законодательных органах власти среднемесячная зарплата федеральных чиновников увеличилась на 1,2% и достигла 170,8 тысячи рублей. Зарплаты федеральных чиновников в исполнительной ветви власти в среднем за год выросли на 11,2% - до 128,2 тысячи рублей в месяц, судебной ветви власти и прокуратуры — на 11,7%, до 120,7 тысячи рублей, в других органах власти — на 8,1%, до 178,3 тысячи рублей.
Также в Росстате сообщили, что общее число госслужащих в России на конец 2019 года составило 727, 5 тысячи человек.
Для сравнения, реальные доходы россиян, которые не являются госслужащими, падают седьмой год подряд - с 2014 года. За чертой бедности в стране проживают 18,6 млн граждан (12,7% населения России).